Экс-главу Волжского района Макридина оправдали за смерть женщины

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд на днях вынес новое решение по уголовному делу теперь уже бывшего главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина. Ранее чиновника признавали виновным в халатности, повлекшей смерть человека.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после гибели женщины, на которую напали собаки в Южном городе.

19 мая 2021 г. не менее чем 18 псов набросились на пенсионерку Зинаиду Смехнову, которая вышла на утреннюю прогулку. Женщина скончалась в больнице. Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность".

19 марта 2024 г. Волга Ньюс сообщил, что за смерть женщины так никого и не наказали. После этой публикации глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование. Макридин вины не признал, но предстал перед судом.

"В суде установлено, что глава муниципального образования, достоверно зная, что в администрацию неоднократно поступали обращения граждан о нападении бездомных собак, не организовал отлов безнадзорных животных на территории района", - отмечали в прокуратуре.

Суд Октябрьского района Самары 10 апреля признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор был обжалован, и 22 августа облсуд вынес оправдательное решение. Его текст пока не опубликован. Но журналисту Волга Ньюс удалось связаться с родными погибшей женщины: вероятно, решение будет обжаловано в кассационной инстанции.

У правоохранителей возникали и другие вопросы к Макридину. Как сообщали в прокуратуре Самарской области, у него через суд изъяли незаконно полученные участки.

