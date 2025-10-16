16+
Общество

Маршрут из Смышляевки продлили по просьбам жителей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается работа по повышению комфорта и доступности пригородного общественного транспорта. Такую задачу перед региональным министерством транспорта и автомобильных дорог поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: предоставлено минтрансом СО

По многочисленным просьбам жителей внесены изменения в схему движения межмуниципального маршрута № 124 в направлении Самара — Смышляевка с его продлением до остановки "Рынок Норд" в Самаре (ранее конечной остановкой маршрута была "Станция метро Кировская"). Это позволит пассажирам без пересадок доехать до крупных промышленных предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах города.

Кроме того, перевозчик, обслуживающий указанный маршрут, увеличил количество транспортных средств. Теперь на линию ежедневно выходят 12 автобусов средней вместимости (вместо прежних 9). Каждый автобус рассчитан на 71 пассажира. Для удобства также добавлен еще один утренний рейс в 5:15 от остановки "Смышляевка".

"В настоящее время в направлении Смышляевка — Самара ходит три межмуниципальных маршрута — № 124, № 480 и № 417. Эти маршруты полностью закрывают потребность жителей в общественном транспорте. Работа по модернизации пригородных маршрутов в регионе продолжается", — подчеркнул руководитель управления автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Рыбкин.

