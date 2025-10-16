Объявлены победители регионального этапа и полуфиналисты международной премии #Мывместе 2025

Дирекция международной премии #МЫВМЕСТЕ огласила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого юбилейного сезона премии. На уровне регионов лидерами были признаны 1313 проектов, а 489 инициатив вышли в полуфинал конкурса.

В 2025 году борьба за звание лучших ведется в номинациях "Волонтер года", "Наставник года", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Код милосердия", "Герои нашего времени" и других. Также на премию претендуют регионы и муниципалитеты, реализующие комплексные программы поддержки добровольчества, социальные предприниматели и коммерческие компании с развитыми программами КСО. Полные списки победителей и полуфиналистов опубликованы на официальном сайте премии — премия.мывместе.рф.

В Самарской области победителями регионального этапа стали 18 проектов, а 4 из них вышли в полуфинал. Такой результат свидетельствует о высокой социальной активности гражданского общества региона, системной работе добровольческих организаций, образовательных площадок и партнеров премии.

Среди полуфиналистов от региона — проекты АНО "Караван надежды" и инициатива Оксаны Дроновой. Оба проекта представлены в номинации "Герои нашего времени", призванной отметить вклад гражданских инициатив в поддержку участников СВО и их семей. Также за выход в финал продолжат бороться проекты региона в номинациях "Код милосердия", "Поколение добра", "Страна возможностей" и "Устойчивое будущее".

В числе победителей регионального этапа в Самарской области — Александра Подкорытова в номинации "Лучший волонтер", а лучшим наставником стал Анатолий Замятин.

Первые места в номинациях заняли:

"Герои нашего времени" (НКО и проекты) — МБУ ДО "Дом детского творчества";

"Герои нашего времени" (физические лица) — Оксана Дронова;

"Код милосердия" (НКО и проекты) — Александра Подкорытова;

"Устойчивое будущее" (НКО и проекты) — Ольга Родичева;

"Страна возможностей" (НКО и проекты) — УФНС России по Самарской области;

"Поколение добра" (НКО и проекты) — Анна Мухина;

"Лидер социальных изменений" (МСП) — Центр военно-тактических игр "Штурм";

"Муниципальные образования и моногорода" — городской округ Самара.

Победителей регионального этапа ждут встречи с первыми лицами своих регионов для презентации проектов и обсуждения планов по их дальнейшему развитию и поддержке. Полуфиналистам предстоит очная защита инициатив перед экспертным жюри. Проекты, прошедшие в финал, примут участие в народном голосовании.

Итоги пятого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ будут подведены в Москве 5 декабря, в День добровольца, в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Победители премии получают не только признание, но и реальные ресурсы для масштабирования своих инициатив — поддержку менторов, возможности интеграции проектов в государственные и корпоративные программы.