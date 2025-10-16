16+
Общество

Объявлены победители регионального этапа и полуфиналисты международной премии #Мывместе 2025

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Дирекция международной премии #МЫВМЕСТЕ огласила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого юбилейного сезона премии. На уровне регионов лидерами были признаны 1313 проектов, а 489 инициатив вышли в полуфинал конкурса.

В 2025 году борьба за звание лучших ведется в номинациях "Волонтер года", "Наставник года", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Код милосердия", "Герои нашего времени" и других. Также на премию претендуют регионы и муниципалитеты, реализующие комплексные программы поддержки добровольчества, социальные предприниматели и коммерческие компании с развитыми программами КСО. Полные списки победителей и полуфиналистов опубликованы на официальном сайте премии — премия.мывместе.рф.

В Самарской области победителями регионального этапа стали 18 проектов, а 4 из них вышли в полуфинал. Такой результат свидетельствует о высокой социальной активности гражданского общества региона, системной работе добровольческих организаций, образовательных площадок и партнеров премии.

Среди полуфиналистов от региона — проекты АНО "Караван надежды" и инициатива Оксаны Дроновой. Оба проекта представлены в номинации "Герои нашего времени", призванной отметить вклад гражданских инициатив в поддержку участников СВО и их семей. Также за выход в финал продолжат бороться проекты региона в номинациях "Код милосердия", "Поколение добра", "Страна возможностей" и "Устойчивое будущее".

В числе победителей регионального этапа в Самарской области — Александра Подкорытова в номинации "Лучший волонтер", а лучшим наставником стал Анатолий Замятин.

Первые места в номинациях заняли:

  • "Герои нашего времени" (НКО и проекты) — МБУ ДО "Дом детского творчества";
  • "Герои нашего времени" (физические лица) — Оксана Дронова;
  • "Код милосердия" (НКО и проекты) — Александра Подкорытова;
  • "Устойчивое будущее" (НКО и проекты) — Ольга Родичева;
  • "Страна возможностей" (НКО и проекты) — УФНС России по Самарской области;
  • "Поколение добра" (НКО и проекты) — Анна Мухина;
  • "Лидер социальных изменений" (МСП) — Центр военно-тактических игр "Штурм";
  • "Муниципальные образования и моногорода" — городской округ Самара.

Победителей регионального этапа ждут встречи с первыми лицами своих регионов для презентации проектов и обсуждения планов по их дальнейшему развитию и поддержке. Полуфиналистам предстоит очная защита инициатив перед экспертным жюри. Проекты, прошедшие в финал, примут участие в народном голосовании.

Итоги пятого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ будут подведены в Москве 5 декабря, в День добровольца, в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Победители премии получают не только признание, но и реальные ресурсы для масштабирования своих инициатив — поддержку менторов, возможности интеграции проектов в государственные и корпоративные программы.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена в 2020 году и является крупнейшей гражданской инициативой страны. Ее цель — поддержка волонтерства, наставничества, социального предпринимательства, НКО, регионов и муниципалитетов, реализующих системные программы по развитию добровольчества, а также социально ответственного бизнеса, чья работа направлена на достижение национальных целей развития и решение значимых социальных задач. Премия реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Учредитель — Росмолодежь. Организатор — экосистема социального развития Добро.рф. Премия проводится при поддержке администрации президента РФ, правительства РФ и профильных федеральных органов исполнительной власти. Генеральный партнер премии — Альфа-Банк, стратегический партнер — Госкорпорация "Росатом". Всего в 2025 году на Премию поступило рекордное количество заявок — 51 837 из 147 стран мира, что почти на 50 процентов больше, чем годом ранее. Из них более 6 тысяч заявок подали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

