Денис Михайлин: "Мы не допустим, чтобы подвиг наших предков был забыт"

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин прокомментировал увольнение губернатором Вячеславом Федорищевым главы Кинельского района из-за камня с разбитой мемориальной табличкой участникам Великой Отечественной войны.

"Память о героях Великой Отечественной войны — святыня для каждого из нас. Любое пренебрежительное или равнодушное отношение к этой памяти, к нашей общей истории недопустимо и глубоко оскорбительно. Конечно, вчера мы сразу связались с представителями Ассоциации ветеранов СВО Кинельского района и обсудили ситуацию. Здесь не может быть двойных стандартов или сомнений: сохранение исторической правды и патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из важнейших задач нашего времени. Значение этой работы невозможно переоценить. Если кто-то не в состоянии или не желает выполнять эту задачу с должной ответственностью, значит, это должен делать тот, кто осознает ее значение. Герои Великой Отечественной войны уже не могут заступиться за себя. Но мы — их потомки — обязаны быть голосом памяти. Мы не допустим, чтобы подвиг наших предков был забыт", — сказал Денис Михайлин.