Первый снег в Самарской области выпадет уже на этой неделе

В Самарской области первый снег возможен уже 17 октября, передает Приволжское УГМС. Правда, как уточняют синоптики, он выпадет ночью и быстро растает.

В четверг, 16 октября, в Самаре будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха +8…+10 °C.

В ночь на пятницу, 17 число, в Самарской области сохранится облачная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +5…+10 °C.

В выходные, 18 и 19 октября, осадков в регионе не прогнозируется. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +8…+13 °C.