Молодые градостроители Самарской области создадут будущее общественных пространств в рамках нового творческого конкурса

В Самарской области дан старт конкурсу концепций развития общественных пространств в четырех ключевых городах региона: Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Инициатива, запущенная по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева при поддержке министерства градостроительной политики, нацелена на раскрытие свежих, смелых идей от нового поколения урбанистов, дизайнеров и архитекторов.
Конкурс призван стать мостом между талантливой молодежью и реальными преобразованиями в городской среде. Участникам — студентам и выпускникам профильных вузов в возрасте до 29 лет — предстоит разработать комплексные предложения по благоустройству ключевых территорий, опираясь на современные тренды, принципы универсального дизайна и уникальную локальную идентичность каждого города. Лучшие идеи смогут лечь в основу реальных проектов благоустройства.
Призовой фонд конкурса составляет 150 тысяч рублей за победу в каждой номинации. Победители будут определены в пяти номинациях.
Ключевые даты конкурса:
- начало приема заявок и проектов -1 ноября 2025 года
- окончание приема заявок и проектов -1 декабря 2025 года
- объявление победителей -15 декабря 2025 года
Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Подробная информация о номинациях, технических требованиях и условиях участия доступна на официальном сайте конкурса.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.