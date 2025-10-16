Молодые градостроители Самарской области создадут будущее общественных пространств в рамках нового творческого конкурса

В Самарской области дан старт конкурсу концепций развития общественных пространств в четырех ключевых городах региона: Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Инициатива, запущенная по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева при поддержке министерства градостроительной политики, нацелена на раскрытие свежих, смелых идей от нового поколения урбанистов, дизайнеров и архитекторов.

Конкурс призван стать мостом между талантливой молодежью и реальными преобразованиями в городской среде. Участникам — студентам и выпускникам профильных вузов в возрасте до 29 лет — предстоит разработать комплексные предложения по благоустройству ключевых территорий, опираясь на современные тренды, принципы универсального дизайна и уникальную локальную идентичность каждого города. Лучшие идеи смогут лечь в основу реальных проектов благоустройства.

Призовой фонд конкурса составляет 150 тысяч рублей за победу в каждой номинации. Победители будут определены в пяти номинациях.

Ключевые даты конкурса:

начало приема заявок и проектов -1 ноября 2025 года

окончание приема заявок и проектов -1 декабря 2025 года

объявление победителей -15 декабря 2025 года

Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Подробная информация о номинациях, технических требованиях и условиях участия доступна на официальном сайте конкурса.