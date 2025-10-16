16+
Здравоохранение Общество

В Пестравскую больницу поставлены современные электрокардиографы

ПЕСТРАВКА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Улучшение диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стало возможным благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В распоряжении медработников Пестравской больницы 8 новых электрокардиографов: три 12-канальных аппарата и пять портативных.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Оборудование распределено в фельдшерско-акушерские пункты района и в поликлинику, где активно используется для обследования пациентов.

Ключевой особенностью 12-канальных электрокардиографов является функция передачи данных для дистанционной расшифровки. Результаты ЭКГ, снятые в отдаленном ФАПе, могут быть направлены для консультации специалистам-кардиологам в профильные областные медучреждения.

"Это особенно важно в сложных или спорных случаях, когда требуется уточнение диагноза, — пояснил главный врач Пестравской Виктор Решетников. — Фельдшер на месте снимает кардиограмму, и если возникают сомнения — например, подозрение на инфаркт или иные острые состояния — данные оперативно отправляются врачу-кардиологу. Специалист проводит расшифровку и дает заключение, что значительно ускоряет постановку верного диагноза и начало лечения".

С помощью нового оборудования специалисты могут диагностировать широкий спектр сердечно-сосудистых патологий: нарушения ритма сердца, инфаркт миокарда, блокады и ишемическую болезнь сердца.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поставлено более 800 единиц медтехники.

