16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Благодаря программе "Земский фельдшер" в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист 55 лет на страже детского здоровья: больница им. Ивановой отмечает юбилей Что происходит с ОМС: как новый закон может оставить пациентов без защиты В Кошкинскую больницу поставлено цифровое рентген-оборудование В Самарской области 70 ветеранам СВО бесплатно провели зубопротезирование

Здравоохранение Общество

55 лет на страже детского здоровья: больница им. Ивановой отмечает юбилей

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

В нем приняли участие председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный гражданин Самарской области и Самары Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ветераны и сотрудники учреждения, руководители других медицинских организаций города.

Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой является крупнейшим многопрофильным детским учреждением здравоохранения Самарской области. Ее путь, начавшийся в 1970 году, стал своего рода отражением истории развития системы детского здравоохранения региона. Создателем больницы стала Наталья Николаевна Иванова — заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории, кавалер орденов "Знак почета" и "Трудового Красного Знамени", Почётный гражданин города Самары. Она руководила больницей на протяжении 30 лет.

Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе. Количество коек за 55 лет выросло в два раза — до 480. В 2019 году присоединилась поликлиника, к которой прикреплено более 26 тысяч детей Октябрьского района. В больнице оказывается специализированная помощь детям по 17 профилям. Ежегодно медицинскую помощь получают более 75 тысяч детей.

"Детская областная больница прошла большой путь — 55 лет. Юбилейное торжество — это не только исторический отрезок времени, но и целая эпоха со своими вехами и этапами, конкретными людьми и делами. Мы прекрасно понимаем, что её ожидает большое будущее, огромные перспективы, а самое главное– возможности. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и от себя лично поздравляю с юбилеем. За эти годы больница стала настоящей защитой здоровья для тысяч детей и их семей. Каждодневный труд врачей, медсестер и всего медицинского персонала заслуживает высоких слов благодарности. Целый ряд из них — уникальные и единственные в области — онкология, гематология, эндокринология, хирургия врожденных пороков, оториноларингология, центр помощи больным муковисцидозом. Сегодня мы выражаем благодарность каждому за труд и преданность. Вы — настоящие герои нашей повседневной жизни, и без вашего участия сложно представить успехи, которых вы достигли", — отметил Андрей Орлов.

Министр и председатель Самарской губернской думы вручили сотрудникам награды. В настоящее время в учреждении трудятся порядка 700 медицинских работников, проводится активная работа по привлечению молодых специалистов. Развитие медицинского учреждения продолжается и в настоящее время.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2