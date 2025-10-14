55 лет на страже детского здоровья: больница им. Ивановой отмечает юбилей

В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.
В нем приняли участие председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный гражданин Самарской области и Самары Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ветераны и сотрудники учреждения, руководители других медицинских организаций города.
Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой является крупнейшим многопрофильным детским учреждением здравоохранения Самарской области. Ее путь, начавшийся в 1970 году, стал своего рода отражением истории развития системы детского здравоохранения региона. Создателем больницы стала Наталья Николаевна Иванова — заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории, кавалер орденов "Знак почета" и "Трудового Красного Знамени", Почётный гражданин города Самары. Она руководила больницей на протяжении 30 лет.
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе. Количество коек за 55 лет выросло в два раза — до 480. В 2019 году присоединилась поликлиника, к которой прикреплено более 26 тысяч детей Октябрьского района. В больнице оказывается специализированная помощь детям по 17 профилям. Ежегодно медицинскую помощь получают более 75 тысяч детей.
"Детская областная больница прошла большой путь — 55 лет. Юбилейное торжество — это не только исторический отрезок времени, но и целая эпоха со своими вехами и этапами, конкретными людьми и делами. Мы прекрасно понимаем, что её ожидает большое будущее, огромные перспективы, а самое главное– возможности. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и от себя лично поздравляю с юбилеем. За эти годы больница стала настоящей защитой здоровья для тысяч детей и их семей. Каждодневный труд врачей, медсестер и всего медицинского персонала заслуживает высоких слов благодарности. Целый ряд из них — уникальные и единственные в области — онкология, гематология, эндокринология, хирургия врожденных пороков, оториноларингология, центр помощи больным муковисцидозом. Сегодня мы выражаем благодарность каждому за труд и преданность. Вы — настоящие герои нашей повседневной жизни, и без вашего участия сложно представить успехи, которых вы достигли", — отметил Андрей Орлов.
Министр и председатель Самарской губернской думы вручили сотрудникам награды. В настоящее время в учреждении трудятся порядка 700 медицинских работников, проводится активная работа по привлечению молодых специалистов. Развитие медицинского учреждения продолжается и в настоящее время.
