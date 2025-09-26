Тольяттинцы заняли призовое место в конкурсе "Лучшая бригада скорой помощи"

В Туле прошел ІІІ открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи "Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф 2025 года". Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах, включая приветствие и творческий конкурс.
Впервые в истории таких соревнований Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи представила фельдшерская бригада в составе: Даниила Истомина, Дины Ногиной, Александра Раннева, Валерии Гриневой.
Специалисты заняли третье место в номинации "Теоретически-практический этап", который включает: решение диагностических задач; медицинскую сортировку; оценку работы бригады скорой медицинской помощи по итогу просмотренного фильма; телефонный этап, где капитан команды в роли старшего врача оперативного отдела организует ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации;
и дистанционное сопровождение, в котором участник команды в роли диспетчера по приему вызовов осуществляет сопровождение пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
"Третье место в теоретически-практическом этапе — это не просто заслуженная награда, а доказательство вашего мастерства и умения решать самые сложные задачи в работе скорой помощи и сохранении жизней и здоровья пациентов", — отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.
Министр здравоохранения Самарской области поздравил коллег с заслуженной победой. "Поздравляю коллег с призовым местом. Ваша работа требует мужества, терпения и высокой ответственности. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и новых побед. Пусть ваш пример вдохновляет коллег и служит залогом высокого уровня оказания медицинской помощи в нашем регионе", — отметил Андрей Орлов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас