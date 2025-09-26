Тольяттинцы заняли призовое место в конкурсе "Лучшая бригада скорой помощи"

В Туле прошел ІІІ открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи "Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф 2025 года". Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.

Участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах, включая приветствие и творческий конкурс.

Впервые в истории таких соревнований Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи представила фельдшерская бригада в составе: Даниила Истомина, Дины Ногиной, Александра Раннева, Валерии Гриневой.

Специалисты заняли третье место в номинации "Теоретически-практический этап", который включает: решение диагностических задач; медицинскую сортировку; оценку работы бригады скорой медицинской помощи по итогу просмотренного фильма; телефонный этап, где капитан команды в роли старшего врача оперативного отдела организует ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации;

и дистанционное сопровождение, в котором участник команды в роли диспетчера по приему вызовов осуществляет сопровождение пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

"Третье место в теоретически-практическом этапе — это не просто заслуженная награда, а доказательство вашего мастерства и умения решать самые сложные задачи в работе скорой помощи и сохранении жизней и здоровья пациентов", — отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.

Министр здравоохранения Самарской области поздравил коллег с заслуженной победой. "Поздравляю коллег с призовым местом. Ваша работа требует мужества, терпения и высокой ответственности. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и новых побед. Пусть ваш пример вдохновляет коллег и служит залогом высокого уровня оказания медицинской помощи в нашем регионе", — отметил Андрей Орлов.