В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники № 14

На территории подразделения Самарской клинико-диагностической поликлиники № 14 на 3-й Просеке, 157 возводится здание с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 м². В нем будет размещено диагностическое отделение. Работы ведутся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

На данный момент завершены работы по установке основания модульной конструкции.

"Благодаря национальному проекту уже закуплено габаритное диагностическое оборудование, которое будет размещено в новом модульном отделении. Это рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф, — рассказал главный врач поликлиники Руслан Каримов. — Строительство идет по графику, ход работ находится на контроле. Планируемый срок сдачи модуля — до конца года".

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В рамках мероприятий нацпроекта возводятся современные объекты, учреждения оснащаются новым оборудованием и транспортом.