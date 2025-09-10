В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

До конца года в Самарской области за счет средств федерального и регионального бюджетов будут отремонтированы порядка 150 объектов здравоохранения. Кроме того, в текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий.

В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики села Старая Рачейка Сызранского района.

В ФАПе проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений и инженерных сетей. В ОВОПе выполнен ремонт помещений и входной группы, а также установлены кондиционеры.

"Модернизация инфраструктуры медицинских объектов — важная часть программы развития первичного звена здравоохранения. Проведенные работы позволят улучшить условия для специалистов., а также пациентов. Это особенно важно для жителей отдаленных сел", — отмечает главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Также в пос. Взгорье и с. Варламово Сызранского района в этом году появятся новые объекты здравоохранения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.