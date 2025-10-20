В Самарскую области поступила новая партия вакцины от гриппа

800 тыс. доз вакцины для профилактики гриппа у детей и взрослых приобретены за счет федерального и областного бюджета. В ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.

"В Самарскую область в полном объеме поступили федеральные партии вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей — 1,6 млн доз. Кроме этого, закупили около 300 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета. Планируем охватить вакцинацией не менее 60% жителей Самарской области и 75% — из группы риска. Это наше старшее поколение, пациенты с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Именно у этих категорий фиксируются осложненное течение инфекции, госпитализации и тяжелые последствия", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Вакцинацию против гриппа проводят ежегодно, состав вакцин обновляется каждый год и соответствует циркулирующим штаммам гриппа. После перенесенного ОРВИ прививку от гриппа можно сделать через две — три недели после выздоровления.

"Прививочная кампания проходит активно — вакцинацию уже прошли свыше 900 тысяч жителей региона. Но важно продолжать такими же темпами, чтобы сформировать иммунную прослойку в обществе и предупредить широкое распространение вирусных инфекций, — отметил руководитель ведомства. — Призываю всех, у кого нет противопоказаний, обязательно в ближайшее время запланировать посещение прививочного кабинета и защититься от болезни".

Уточнить информацию о графике работы прививочных пунктов и наличии вакцин можно на сайте ведомства.