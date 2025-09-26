В Елховском районе возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

Модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возводится в с. Вязовка. В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.

Работы стартовали в конце августа и находятся в активной стадии: возведены стены, завершено кровельное покрытие, монтируются внутренние перегородки и установлены наружные двери.

"Строительство нового объекта здравоохранения — важный шаг для улучшения медицинского обслуживания сельского населения, — подчеркнул главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров. — Особенно актуально это для Вязовки, где проживают преимущественно пожилые люди. Новое здание будет полностью соответствовать современным стандартам оказания первичной медицинской помощи, что позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медработника".

В новом ФАПе будут созданы условия для маломобильных групп населения, также он будет оснащен оборудованием для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выполнения медицинских процедур.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.