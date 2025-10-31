16+
Здравоохранение Общество

КуйбышевАзот передал тольяттинской больнице оборудование для лазерной хирургии

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
30 октября 2025 года в Тольяттинской городской клинической больнице № 1 состоялась передача лазерного хирургического аппарата Urolase+ для проведения эндоскопических и пункционных операций, который значительно расширит возможности медиков. Важно, что его использование сокращает срок пребывания пациентов в стационаре и их реабилитацию.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Реализовать проект удалось благодаря партнерскому участию ПАО "КуйбышевАзот" и ООО "Тольяттикаучук". В мероприятии приняли участие заместитель главного врача городской больницы № 1 Олег Сакеев, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко и генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов.

"На базе нашего стационара базируется два больших отделения урологии на 140 коек. Новое оборудование позволит выполнять операции, которые ранее в Тольятти не проводились, и для нас это большое подспорье, потому что урология пролечивает порядка 6 тыс. пациентов ежегодно, выполняется около 3 тыс. операций", — отмечает заместитель главного врача ТГКБ № 1 Олег Сакеев.

КуйбышевАзот на протяжении многих лет поддерживает тольяттинские медицинские учреждения, оказывая помощь в приобретении оборудования, возможности которого позволяют проводить жизненно важные операции.

Для ПАО "КуйбышевАзот" это уже не первый подобный проект, реализованный совместно тольяттинскими медицинскими учреждениями. Ранее для городской больницы № 1 приобреталось диагностическое оборудование и операционный стол "HyBase 3000". Только за последние годы при поддержке предприятия компьютерной техникой было оснащено онкологическое отделение городской больницы № 5, закуплены радиочастотный аблятор и хирургическое оборудование для новой операционной городской больницы № 2, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), эндоскопическое операционное оборудование для детской многопрофильной больницы, наркозно-дыхательный комплекс Dixion Practice 3700 для городской больницы № 4 и многое другое.

Оснащение современным оборудованием урологического отделения ТГКБ № 1 — очередной вклад в модернизацию медицинских учреждений города со стороны КуйбышевАзота, при поддержке которого качественная медицинская помощь становится еще ближе и доступнее.

Александр Герасименко, Генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот":

"Для КуйбышевАзота помощь и поддержка — давно стали важным элементом корпоративной культуры. На протяжении многих лет мы помогаем медицинским учреждениям Тольятти в оснащении современным оборудованием, которое позволяет оказывать необходимую и эффективную медицинскую помощь жителям нашего города.

Приобретение лазерного хирургического аппарата для городской больницы № 1— это очередной партнерский проект совместно с нашими коллегами — компанией "Тольяттикаучук". Важно, что новое оборудование даст дополнительные возможности для лечения пациентов с различными заболеваниями в одном из старейших лечебных учреждений Самарской области".

