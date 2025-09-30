1 октября в Самарской области включат сирены

В среду, 1 октября, в Самарской области будут проверять системы оповещения населения.

С 7:20 до 11:00 будут включать электросирены и громкоговорители, размещенные на крышах жилых домов и административных зданий. Прозвучит сигнал "Внимание всем!"

Управление гражданской защиты администрации Самары просит жителей сохранять спокойствие.