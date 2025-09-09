В регион поступило более 400 тыс. доз вакцины против гриппа

В Самарскую область поступила новая партия вакцин для профилактики гриппа за счет федерального и областного бюджета. Это 266 тыс. доз "Совигрипп", более 73 тыс. "Гриппол Квадривалент", 75 тыс. "Флю-М" для взрослого населения региона.

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено более 1 млн доз вакцин.

Министр здравоохранения региона Андрей Орлов напомнил, как общество и каждый человек может повлиять на ситуацию с распространенностью ОРВИ и гриппа в предстоящий эпидсезон.

"Единственный надежный метод защиты от вирусной инфекции, который изобрел человек на сегодняшний день — это вакцинация, — подчеркнул руководитель ведомства. — Она помогает выработать иммунные клетки, позволяющие легче перенести болезнь в случае заражения".

Сделать прививку от гриппа важно всем, у кого нет противопоказаний. В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета.

"Вакцинация значительно снижает риск развития серьезных осложнений как гриппа, так и пневмококковой инфекции. Сочетание этих вакцин особенно для людей из группы риска позволяет сформировать ту подушку безопасности, которая помогает предупредить распространение инфекций и их тяжелое течение. Чем меньше болеет людей, тем легче борется с инфекцией популяция в целом", — отметил Андрей Орлов.