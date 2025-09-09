В регион поступило более 400 тыс. доз вакцины против гриппа

В Самарскую область поступила новая партия вакцин для профилактики гриппа за счет федерального и областного бюджета. Это 266 тыс. доз "Совигрипп", более 73 тыс. "Гриппол Квадривалент", 75 тыс. "Флю-М" для взрослого населения региона.
Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено более 1 млн доз вакцин.
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов напомнил, как общество и каждый человек может повлиять на ситуацию с распространенностью ОРВИ и гриппа в предстоящий эпидсезон.
"Единственный надежный метод защиты от вирусной инфекции, который изобрел человек на сегодняшний день — это вакцинация, — подчеркнул руководитель ведомства. — Она помогает выработать иммунные клетки, позволяющие легче перенести болезнь в случае заражения".
Сделать прививку от гриппа важно всем, у кого нет противопоказаний. В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета.
"Вакцинация значительно снижает риск развития серьезных осложнений как гриппа, так и пневмококковой инфекции. Сочетание этих вакцин особенно для людей из группы риска позволяет сформировать ту подушку безопасности, которая помогает предупредить распространение инфекций и их тяжелое течение. Чем меньше болеет людей, тем легче борется с инфекцией популяция в целом", — отметил Андрей Орлов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас