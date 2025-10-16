Скончался директор Юридического института Самарского университета Артур Безверхов

В среду, 15 октября, скоропостижно ушел из жизни директор Юридического института Самарского университета, заведующий кафедрой теории и истории государства и международного права, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный юрист РФ Артур Безверхов.

Об этом с прискорбием сообщил коллектив института, опубликовав некролог на сайте.

Артур Геннадьевич Безверхов работал в Самарском университете с 1990 года, прошел путь от ассистента кафедры уголовного права и криминологии до директора юридического института. С 2013 года руководил юридическим факультетом Самарского университета. Усилиями Артура Безверхова юридический факультет был преобразован в юридический институт — ведущий центр юридического образования, науки и правовой культуры в Самарском регионе. С 2020 года по настоящее время он возглавлял юридический институт.

Он автор более 300 научных и учебно-методических работ. Под его научным руководством учениками успешно защищены четырнадцать кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация по уголовному праву.

Артур Геннадьевич Безверхов включен в состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации. Неоднократно назначался членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, юридический институт, его дирекция и кафедры выражают глубокое соболезнование родным и близким Артура Геннадьевича Безверхова", — сообщил коллектив вуза.

Прощание с Артуром Безверховым состоится 17 октября с 10:00 до 12:00 по адресу: Самара, ул. Борская 108, Корпус 1, Зал 3.

Начало гражданской панихиды в 11:00.