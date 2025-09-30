16+
Убийца журналистки из Самары снова попал в колонию

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Уроженец Таджикистана был приговорен к 25 годам колонии за четыре убийства и разбои. Но оказавшись на воле, снова совершил преступление.

Напомним, одной из жертв Валерия, тогда носившего фамилию Азизов, стала самарская журналистка Людмила Замана, писавшая на тему культуры. 36-летняя женщина погибла в своей квартире в феврале 2000 года. Также Азизов попытался убить ее мать, неожиданно вернувшуюся домой, пять раз ударив ножом в шею. Мужчина и его подельник, покидая место преступления, унесли с собой ценные вещи и деньги. Но женщине посчастливилось выжить, и она сообщила милиционерам имя убийцы, которого знала как приятеля другой своей дочери. Вскоре Азизова задержали при попытке сбыть похищенное.

Направляя дело в суд, прокуратура ему вменила еще три убийства, совершенных при аналогичных разбойных нападениях, и попытку изнасилования. Однако в последнем он был оправдан. В зале суда Азизов вел себя крайне вызывающе: угрожал судье, бросил в оператора местной телекомпании снятый с ноги ботинок. Его подельник за кражи получил семь лет лишения свободы, а убийце федеральный судья Ольга Бурцева определила 25-летний срок наказания, 10 из которых Азизов уже отсидел в тюрьме. Штейнерт пытался выйти по УДО.

Судя по появившемуся новому приговору суда, Штейнерт вышел из колонии и снова совершил преступление. Он похитил в магазине четыре бутылки настойки, положил в карманы и двинулся к выходу. Его окликнул продавец. Штейнерт выложил одну бутылку в тележку и снова двинулся к выходу. Продавец пытался остановить мужчину, но испугался угрозы и отошел. Позже Штейнерта задержали, было возбуждено уголовное дело о грабеже. Как сообщили в суде Октябрьского района Самары, Штейнера приговорили к восьми месяцам колонии строгого режима.

