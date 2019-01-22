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Суды Происшествия

Убийца, перерезавший горло журналистке, может выйти на свободу

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На минувшей неделе в Самарском облсуде рассматривалась апелляционная жалоба на отказ суда первой инстанции условно досрочно отпустить на свободу 51-летнего уроженца Таджикистана Валерия Штейнерта, который в 2001 г. был приговорен к 25 годам лишения свободы за четыре убийства и разбои.

В июле прошлого года ему уже отказывали в освобождении раньше отбытого срока. Но по прошествии полугода осужденный предпринял новую попытку.

Одной из жертв Валерия, тогда носившего фамилия Азизов, стала самарская журналистка Людмила Замана, писавшая на тему культуры. 36-летняя женщина погибла в своей квартире в феврале 2000 года. Также Азизов попытался убить ее мать, неожиданно вернувшуюся домой, пять раз ударив ножом в шею.

Мужчина и его подельник, покидая место преступлениями, унесли с собой ценные вещи и деньги. Но женщине посчастливилось выжить и она сообщила милиционерам имя убийцы, которого знала как приятеля другой своей дочери.

Вскоре сыщики разыскали Азизова и задержали при попытке сбыть похищенное. Направляя дело в суд, прокуратура ему вменила еще три убийства, совершенных при аналогичных разбойных нападениях, и попытку изнасилования. Однако в последнем он был оправдан.

В зале суда Азизов вел себя крайне вызывающе: угрожал судье, бросил в оператора местной телекомпании снятый с ноги ботинок.

Его подельник за кражи получил семь лет лишения свободы, а убийце федеральный судья Ольга Бурцева определила 25-летний срок наказания, 10 из которых Азизов уже отсидел в тюрьме.

Сейчас он находится в ИК №6, расположенной в Красноглинском районе, и периодически лечится от застарелого туберкулеза. В ходатайстве об УДО сиделец указал, что раскаялся и исправился: за время отбытия заслужил 68 поощрений, участвует в общественной жизни отряда, «активно развивает талант музыканта и поэта».

Администрация колонии поддержала ходатайство Азизова-Штейнерта, сообщив суду о том, что он уже несколько лет находится на облегченных условиях отбывания наказания, однако три взыскания он таки получил и даже дважды посидел в штрафном изоляторе.

Представитель прокуратуры был против УДО. По его мнению, осужденный не доказал, что за период отбывания наказания твердо встал на путь исправления: не выплатил потерпевшим компенсацию причиненного вреда, употребляет жаргонные слова, допускает невежливое обращение с другими осужденными и т.д.

Адвокат убийцы настаивал - денежное возмещение не выплачено не по вине его подзащитного, а по той причине, что в колонию не пришел исполнительный лист, и неизвестно, куда пересылать средства.

В результате решением федерального судьи Натальи Горбуль жалоба Валерия Штейнерта была удовлетворена и ходатайство возвращено в Красноглинский райсуд на новое рассмотрение.

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