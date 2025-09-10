16+
Суды Происшествия

Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии

МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по делу о хищении 3,8 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Шелупахина, по делу приговорил экс-чиновника к шести годам колонии общего режима.

"Будем обжаловать. Суд ограничил сторону защиты в возможности представления доказательств и не дал адекватного времени на подготовку к судебным прениям. Обвинение Гендина безосновательно, обвинительное заключение составлено с ошибками, при этом суд отказался направлять его для пересоставления", — заявил адвокат. 

Ранее сообщалось, что Гендин похитил  3,84 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА.

Также в рамках другого дела Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 млн руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), 

Геннадий Гендин — крупный бизнесмен. В 1987 г. стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 г. был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры. В 2000–2003 гг. возглавлял представительство Самарской области при правительстве РФ. В 2016 г. Гендин был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении экс-сенатора от Брянской области, а ныне депутата Госдумы Сергея Калашникова. В 2017 г. Гендина по этому делу приговорили к пяти годам лишения свободы.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

