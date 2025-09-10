Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии

Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по делу о хищении 3,8 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Шелупахина, по делу приговорил экс-чиновника к шести годам колонии общего режима.

"Будем обжаловать. Суд ограничил сторону защиты в возможности представления доказательств и не дал адекватного времени на подготовку к судебным прениям. Обвинение Гендина безосновательно, обвинительное заключение составлено с ошибками, при этом суд отказался направлять его для пересоставления", — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что Гендин похитил 3,84 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА.

Также в рамках другого дела Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 млн руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере),