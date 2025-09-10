Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии

Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по делу о хищении 3,8 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Шелупахина, по делу приговорил экс-чиновника к шести годам колонии общего режима.
"Будем обжаловать. Суд ограничил сторону защиты в возможности представления доказательств и не дал адекватного времени на подготовку к судебным прениям. Обвинение Гендина безосновательно, обвинительное заключение составлено с ошибками, при этом суд отказался направлять его для пересоставления", — заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что Гендин похитил 3,84 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА.
Также в рамках другого дела Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 млн руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере),
Геннадий Гендин — крупный бизнесмен. В 1987 г. стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 г. был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры. В 2000–2003 гг. возглавлял представительство Самарской области при правительстве РФ. В 2016 г. Гендин был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении экс-сенатора от Брянской области, а ныне депутата Госдумы Сергея Калашникова. В 2017 г. Гендина по этому делу приговорили к пяти годам лишения свободы.