Бывший вице-губернатор Самарской области стал фигурантом нового уголовного дела

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что Гендин похитил 3, 84 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. На следующей неделе суд приступит к рассмотрению данного уголовного дела.

Напомним, ранее Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает.