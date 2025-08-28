16+
Бывший вице-губернатор Самарской области стал фигурантом нового уголовного дела

МОСКВА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что Гендин похитил  3, 84 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. На следующей неделе суд приступит к рассмотрению данного уголовного дела.

Напомним, ранее Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает.

Геннадий Гендин — крупный бизнесмен. В 1987 г. стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 г. был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры. В 2000–2003 гг. возглавлял представительство Самарской области при правительстве РФ. В 2016 г. Гендин был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении экс-сенатора от Брянской области, а ныне депутата Госдумы Сергея Калашникова. В 2017 г. Гендина по этому делу приговорили к пяти годам лишения свободы.

