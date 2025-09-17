В Самаре вычислили бандитов, которые избили знакомого на территории заброшенного маслозавода

В Самаре вынесли приговор трем участникам преступной группы. Их обвиняли в разбое, вымогательстве, занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконном хранении наркотиков и взрывчатки.

Одно из вмененных преступлений произошло в сентябре 2023 г. в селе Приволжье. На территории заброшенного маслозавода трое мужчин напали на знакомого. Мужчину избивали и угрожали газовым пистолетом. В итоге отдал нападавшим 130 тыс. рублей.

"Один из членов группы, отбывая наказание в исправительном учреждении за совершение особо тяжкого преступления, состоял на учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности. После отбытия наказания на территории региона он занимал высшее положение в преступной иерархии. При проведении оперативных мероприятий в доме подсудимого были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

У еще одного подсудимого нашли по месту жительства наркотики. Это были компоненты растения массой 11,26 г, а также более 190 г наркотикосодержащего растения.

Суд назначил мужчинам сроки от 4,6 до 10 лет колонии. По данным источников, подсудимые — П. С. Зарубинский, В. В. Майоров, М. А. Соловьев. Взрывчатку нашли у Зарубинского, а наркотики — у Майорова.