Суды Происшествия

Скончался обвиняемый в убийстве самарской полицейской у клуба "Карамболь"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стало известно, что в больнице скончался Роман Каверин. Его начинали судить по обвинению в убийстве сотрудницы полиции и четырех покушениях на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дело Романа Каверина направляли в суд Советского района Самары. Но согласно отметкам на сайте суда, процесс был приостановлен из-за его болезни. По данным источников Волга Ньюс, сам Каверин находился в больнице при исправительном учреждении, где, возможно, не соблюдал протокол лечения от ряда болезней. В результате 22 августа Каверин скончался.

Напомним, убийство, в котором обвиняли Каверина, произошло в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". По предварительной версии следствия, к сотруднице полиции Ирине Янковской стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Женщина отмахнулась, тогда мужчина ударил ее ножом. Известно, что незадолго до трагедии обвиняемый вышел из мест лишения свободы (был судим за смерть собственного отца). При этом отец Каверина сам был неоднократно судим — в последний раз за то, что убил мать Романа.

Как сообщали в региональном СУ СК, Каверин частично признал вину, но при этом выдвинул свою версию случившегося. Он рассказал, что напал на девушку в целях самообороны. 1 августа 2023 г. уголовное дело передали в Советский районный суд с обвинением в убийстве. На первом заседании Роман Каверин в зале суда совершил попытку суицида. Перед вторым слушанием 28 августа обвиняемый повторил попытку в конвойном помещении. Третье заседание должно было состояться 4 сентября, но на тот момент врачи не отпустили Каверина из больничного отсека СИЗО, где мужчина оказался из-за "плохого самочувствия".

8 сентября 2023 г. после ряда неудавшихся попыток начать рассмотрение суд вынес постановление о возвращении дела в прокуратуру. "При ознакомлении обвиняемого с материалами ему не разъяснили права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ", — говорится на сайте суда.

В итоге второй раз уголовное дело Романа Каверина, обвиняемого в тех же преступлениях, поступило в Советский райсуд и было передано судье Василию Ботвинко. На предварительном слушании было принято решение о начале судебного процесса. Как указано на сайте суда, первое заседание было назначено на 21 августа. Оно было отложено. Затем по данному делу назначалось еще несколько заседаний. В итоге 6 марта производство по делу было приостановлено в связи с тяжелой болезнью, исключающей возможность явки подсудимого.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

