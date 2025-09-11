Скончался обвиняемый в убийстве самарской полицейской у клуба "Карамболь"

Стало известно, что в больнице скончался Роман Каверин. Его начинали судить по обвинению в убийстве сотрудницы полиции и четырех покушениях на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дело Романа Каверина направляли в суд Советского района Самары. Но согласно отметкам на сайте суда, процесс был приостановлен из-за его болезни. По данным источников Волга Ньюс, сам Каверин находился в больнице при исправительном учреждении, где, возможно, не соблюдал протокол лечения от ряда болезней. В результате 22 августа Каверин скончался.

Напомним, убийство, в котором обвиняли Каверина, произошло в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". По предварительной версии следствия, к сотруднице полиции Ирине Янковской стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Женщина отмахнулась, тогда мужчина ударил ее ножом. Известно, что незадолго до трагедии обвиняемый вышел из мест лишения свободы (был судим за смерть собственного отца). При этом отец Каверина сам был неоднократно судим — в последний раз за то, что убил мать Романа.

Как сообщали в региональном СУ СК, Каверин частично признал вину, но при этом выдвинул свою версию случившегося. Он рассказал, что напал на девушку в целях самообороны. 1 августа 2023 г. уголовное дело передали в Советский районный суд с обвинением в убийстве. На первом заседании Роман Каверин в зале суда совершил попытку суицида. Перед вторым слушанием 28 августа обвиняемый повторил попытку в конвойном помещении. Третье заседание должно было состояться 4 сентября, но на тот момент врачи не отпустили Каверина из больничного отсека СИЗО, где мужчина оказался из-за "плохого самочувствия".

8 сентября 2023 г. после ряда неудавшихся попыток начать рассмотрение суд вынес постановление о возвращении дела в прокуратуру. "При ознакомлении обвиняемого с материалами ему не разъяснили права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ", — говорится на сайте суда.

В итоге второй раз уголовное дело Романа Каверина, обвиняемого в тех же преступлениях, поступило в Советский райсуд и было передано судье Василию Ботвинко. На предварительном слушании было принято решение о начале судебного процесса. Как указано на сайте суда, первое заседание было назначено на 21 августа. Оно было отложено. Затем по данному делу назначалось еще несколько заседаний. В итоге 6 марта производство по делу было приостановлено в связи с тяжелой болезнью, исключающей возможность явки подсудимого.