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Суды Происшествия

Обвиняемому в убийстве самарской полицейской вменили еще и наркотики

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, наконец, отправилось в суд уголовное дело неоднократно судимого 33-летнего Романа Каверина, которого обвиняют в убийстве инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Янковской. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". Предполагается, что девушка была в заведении с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли на улицу и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда мужчина и ударил ее ножом.

Известно, что обвиняемый незадолго до трагедии освободился из мест лишения свободы — он был судим за смерть собственного отца. При этом отец Каверина сам был неоднократно судим — в последний раз за то, что убил мать Романа. Когда Каверин-старший освободился, то приехал жить к сыну. Прожили под одной крышей родственники месяц. Как-то раз Роман выпивал с друзьями, потом зашел домой, поссорился с отцом и сильно его избил. Суд признал Каверина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Следствие по делу об убийстве полицейской закончилось еще в начале июля, после этого обвиняемый знакомился с материалами дела.

Теперь стало известно, что мужчину также обвиняют в четырех преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

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