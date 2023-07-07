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Суды Происшествия

Обвиняемого в убийстве полицейской отправляют под суд

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено автором

Сотрудники Следственного комитета закончили расследование громкого убийства. Само преступление произошло в Самаре в ночь на 2 ноября 2022 года. Утром возле ночного клуба "Карамболь" было обнаружено тело сотрудницы полиции — инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Янковской. Предполагается, что сотрудница полиции отдыхала в заведении с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли из заведения и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда мужчина и ударил ее ножом. Очевидцы назвали полицейским марку машины, на которой уехал подозреваемый. Авто вскоре нашли застрявшим в грязи и брошенным. Дальше удалось получить информацию о местоположении подозреваемого. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, по полученному адресу выехал лично начальник управления уголовного розыска региона Павел Жилюнов — он и задержал мужчину. Были найдены и свидетели, задержанного отправили под арест на время расследования.

Подозреваемый Роман Каверин 1989 года рождения незадолго до трагедии освободился из мест лишения свободы: он был судим из-за убийства собственного отца. Как указано в прошлом приговоре, отец Романа Каверина сам был неоднократно судим —  в последний раз за то, что убил мать Романа. Когда Каверин-старший освободился, то приехал жить в одну квартиру с Романом. Прожили под одной крышей родственники месяц. Как-то раз Роман выпивал с друзьями, потом зашел домой, поссорился с отцом и сильно его избил. Тогда суд признал Каверина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Сейчас следствие по делу об убийстве полицейской закончено, но в суд его пока не отправили из-за некоторых сложностей с Кавериным. Обвиняемый по закону должен ознакомиться с материалами дела. Но он никак не закончит эту процедуру. Недавно по этому вопросу даже пришлось обращаться в суд — служители Фемиды установили Каверину ограничение для ознакомления с обвинением до 12 июля.

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