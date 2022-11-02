Подозреваемого в убийстве полицейской задержал лично начальник УГРО Павел Жилюнов

В полиции рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве работницы МВД. Женщину зарезали возле развлекательного комплекса "Карамболь".
"2 ноября 2022 года, в 7:20, в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что у одного из домов по ул. 22-го Партсъезда в Самаре обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Для обследования территорий, прилегающих к месту совершения преступлений, были направлены экипажи комплекса наружных сил. На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, следственно-оперативная группа с участием следователей и криминалистов СУ СК России по Самарской области", — рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Сотрудники управления уголовного розыска опросили очевидцев. По неофициальной информации источников Волга Ньюс, предполагается, что сотрудница полиции отдыхала в заведении с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли из заведения и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда мужчина и ударил ее ножом.
Очевидцы назвали полицейским марку машины, на которой уехал подозреваемый.
"В течение непродолжительного времени данный автомобиль, застрявший в грязи, без водителя, был обнаружен сотрудниками полиции у одного из домов в Самаре. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД поступила информация о том, где может находиться подозреваемый. Первым по указанному адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, который обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Павел Жилюнов и водитель — сотрудник задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 1989 года рождения и доставили его в отдел", — рассказали в полицейском главке.
Напомним, сейчас сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту убийства. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Последние комментарии
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