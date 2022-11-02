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Преступления Происшествия

Силовики подтвердили, что в ночном клубе в Самаре убита сотрудница полиции

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правоохранительных органах сообщили о том, что убитой в самарском ночном клубе оказалась сотрудница полиции. Известно, что она была не при исполнении.

Напомним, тело женщины обнаружили около 6 часов утра 2 ноября у дома на ул. 22 Партсъезда. На груди была колото-резаная рана.

"Как полагает следствие, молодой человек познакомился с погибшей накануне вечером в одном из развлекательных заведений города, где между ними произошла ссора, во время которой он нанес девушке ранение ножом в область груди, после чего скрылся с места происшествия", — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Самарской области. 

Известно, что в задержании подозреваемого участвовал один из руководителей управления уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области. Предполагается, что в ближайшее время задержанного допросят следователи, после чего они же выйдут с в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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