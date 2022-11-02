Силовики подтвердили, что в ночном клубе в Самаре убита сотрудница полиции

В правоохранительных органах сообщили о том, что убитой в самарском ночном клубе оказалась сотрудница полиции. Известно, что она была не при исполнении.

Напомним, тело женщины обнаружили около 6 часов утра 2 ноября у дома на ул. 22 Партсъезда. На груди была колото-резаная рана.

"Как полагает следствие, молодой человек познакомился с погибшей накануне вечером в одном из развлекательных заведений города, где между ними произошла ссора, во время которой он нанес девушке ранение ножом в область груди, после чего скрылся с места происшествия", — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Известно, что в задержании подозреваемого участвовал один из руководителей управления уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области. Предполагается, что в ближайшее время задержанного допросят следователи, после чего они же выйдут с в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.