В Самаре убили на улице 30-летнюю женщину

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 30-летней местной жительницы. Сообщает региональное СУ СК.

Тело погибшей с колото-резаным ранением груди нашли в 6:00 2 ноября у дома на ул. 22 Партсъезда.

По подозрению в убийстве задержали 33-летнего мужчину. По версии правоохранителей, он познакомился с жертвой накануне вечером в развлекательном заведении. Позже они поссорились, и женщина получила удар ножом.