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Преступления Происшествия

Подозреваемому в убийстве полицейской вызвали "скорую" в суд

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 ноября, суд Советского района Самары начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве сотрудницы полиции Роману Каверину.

Фото: предоставлено автором

Мужчину привели в зал суда приставы (Каверин шел бодрым шагом), а суд разрешил присутствие представителей СМИ в заседании. Но в первые же секунды заседания с задержанным начались странности. Сначала он отказался называть свое имя. А потом и вовсе заявил, что ему плохо. В итоге суду пришлось позвонить в скорую.

Напомним, предполагается, что сотрудница полиции отдыхала в заведении с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли из заведения и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда мужчина и ударил ее ножом. Задержали подозреваемого по горячим следам.

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