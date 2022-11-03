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Преступления Происшествия

Подозреваемый в убийстве полицейской ранее забил до смерти своего отца

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подозреваемый в убийстве сотрудницы полиции Роман Каверин освободился из мест лишения свободы 8 января. Он был судим несколько раз, в последний раз - за то, что забил до смерти отца.

"В период времени с 21:00 минут по 22:30 минут Каверин Р. Ю., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к отцу, реализуя преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, нанес последнему удары молотком и руками в жизненно важные области: по голове не менее 56, по туловищу не менее четырех, по шее не менее пяти, по конечностям не менее 23", - было указано в материалах дела.

Каверин тогда признал вину частично и сообщил, что жил с отцом в одной квартире. Отец был неоднократно судим, в последний раз - за убийство матери Романа.

"После освобождения отца в одной квартире мы прожили примерно месяц, до того проживал один, снимал квартиру. В день случившегося примерно в 21:00, выпив в кулинарии, мы с друзьями зашли домой за деньгами. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, я с трудом открыл ее своим ключом, так как, когда замок закрывают изнутри, снаружи его открыть очень трудно, вошел в квартиру, в этот момент из комнаты выскочил отец и, не говоря ни слова, набросился", - рассказывал свою версию Роман.

Роман утверждал, что драка длилась минуты три. Отцу он наносил удары только кулаками, заявлял также Каверин.

"Немного успокоившись, мы встали, умылись, после чего я выгнал отца из дома. Забрав 1000 рублей из дома, мы из квартиры ушли", - сообщал также следствию Роман.

Ночевал Роман у подруги Елизаветы.

"От матери Елизаветы мне стало известно, что отца нашли мертвым рядом с кладбищем. Когда мы расставались с отцом после ссоры, отец был вполне нормальным", - рассказывал Роман.

Суд признал Каверина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

3 ноября 2022 г. следствие будет просить отправить Каверина под арест по обвинению в убийстве.

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