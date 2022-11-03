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Преступления Происшествия

Подозреваемый в убийстве самарской полицейской начал давать показания

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Задержанный по подозрению в убийстве сотрудницы полиции 33-летний житель Самары начал давать показания, сообщает "КП-Самара".

Напомним, рано утром 2 ноября возле ночного клуба "Карамболь" было обнаружено тело убитой сотрудницы полиции - инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Янковской. Женщина вместе со своей подругой отдыхала в ночном клубе, в какой-то момент к ним подошли двое парней, предложили познакомиться. Дамы отказали молодым людям, но те были настойчивы. Уже на улице между Ириной и одним из ухажеров произошел конфликт. По слухам, девушка ударила мужчину по лицу, а тот не стал терпеть унижения и вонзил ей в грудь нож. Сотрудница полиции скончалась на месте преступления до приезда медиков.

На следующий день начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Павел Жилюнов задержал подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции.

Уже в отделении мужчина рассказал свою версию того, что произошло, пытаясь очернить свою жертву. Он заявил, что якобы девушка в тот день была "не столь невинна, как все думают". Однако правоохранители пока не разглашают подробности.

Журналистам удалось выяснить и некоторые подробности о подозреваемом. Как оказалось, 33-летний самарец ранее был неоднократно судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он долгое время находился в местах лишения свободы. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время судмедэксперты выясняют, был ли алкоголь в крови жертвы.

3 ноября 2022 года в суде Советского района Самары должны будут избрать меру пресечения для предполагаемого убийцы.

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