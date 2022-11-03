В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве полицейской Романа Каверина

Суд Советского района Самары 3 ноября отправил под арест Романа Каверина. Его подозревают в убийстве сотрудницы полиции Ирины Янковской.
Напомним, предполагается, что сотрудница полиции отдыхала в заведении "Карамболь" с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли из заведения и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда мужчина и ударил ее ножом. Задержали подозреваемого по горячим следам.
При избрании меры пресечения в суде Каверин заявил, что ему плохо. В итоге в суд вызвали "скорую". Видимых повреждений у Каверина "скорая" не зафиксировала. После осмотра заседание суда продолжили.
"Разведен, двое несовершеннолетних детей, не работает, инвалид третьей группы", - зачитала судья Кирьянова.
Как рассказала следователь, потерпевшими по делу должны признать родителей погибшей сотрудницы полиции Ирины Янковской. Вина Каверина, по версии следствия, подтверждена показаниями свидетелей. Сам он также признал, что нанес удар Янковской (правда, заявил, якобы оборонялся).
Следователь попросила заключить Каверина под стражу в период разбирательства по уголовному делу до 2 января 2023 года.
Адвокат Каверина, в свою очередь, попросила при избрании меры пресечения учесть, что у Каверина целый ряд тяжелых заболеваний. У него также имеется инвалидность, которая была получена в результате падения с пятиэтажного дома несколько лет назад, из-за чего он получил тяжелые травмы.
"Он обладает прочными социальными связями. Прошу избрать иную меру пресечения, нежели заключение под стражу", - сказала адвокат.
Сам Каверин не пожелал сказать заключительного слова. В итоге суд принял решение об аресте Каверина до 1 января.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.