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Суды Происшествия

В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве полицейской Романа Каверина

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Советского района Самары 3 ноября отправил под арест Романа Каверина. Его подозревают в убийстве сотрудницы полиции Ирины Янковской.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, предполагается, что сотрудница полиции отдыхала в заведении "Карамболь" с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли из заведения и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда мужчина и ударил ее ножом. Задержали подозреваемого по горячим следам.

При избрании меры пресечения в суде Каверин заявил, что ему плохо. В итоге в суд вызвали "скорую". Видимых повреждений у Каверина "скорая" не зафиксировала. После осмотра заседание суда продолжили.

"Разведен, двое несовершеннолетних детей, не работает, инвалид третьей группы", - зачитала судья Кирьянова.

Как рассказала следователь, потерпевшими по делу должны признать родителей погибшей сотрудницы полиции Ирины Янковской. Вина Каверина, по версии следствия, подтверждена показаниями свидетелей. Сам он также признал, что нанес удар Янковской (правда, заявил, якобы оборонялся).

Следователь попросила заключить Каверина под стражу в период разбирательства по уголовному делу до 2 января 2023 года.

Адвокат Каверина, в свою очередь, попросила при избрании меры пресечения учесть, что у Каверина целый ряд тяжелых заболеваний. У него также имеется инвалидность, которая была получена в результате падения с пятиэтажного дома несколько лет назад, из-за чего он получил тяжелые травмы.

"Он обладает прочными социальными связями. Прошу избрать иную меру пресечения, нежели заключение под стражу", - сказала адвокат.

Сам Каверин не пожелал сказать заключительного слова. В итоге суд принял решение об аресте Каверина до 1 января.

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