Облсуд изменил приговор фигурантам "охоты с помощником Кудряшова"

Евгения Кутулуцкого и Геннадия Лебедева застали на незаконной охоте. Кроме того, их обвиняли в незаконном огораживании участка.

Напомним, по версии следствия, 5 ноября 2023 г. в охотничьем угодье "Кутулукское" два местных жителя без права на ведение охоты, используя карабины, застрелили двух кабанов. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей. Также 14 декабря 2023 г. охотник отловил 33 кабана (19 взрослых особей и 14 детенышей) в границах охотничьего угодья "Кутулукское" и незаконно поместил их в металлический вольер. Кабанчиков содержали для последующего развлечения с ними на охоте. Ущерб в этом эпизоде оценили в 990 тыс. рублей.

Также правоохранители выяснили, что в декабре 2023 г. мужчина установил шлагбаум на участок, который использовал для охоты. Участок этот был не его, а принадлежал муниципалитету.

Уголовное дело рассматривал суд Кинельского района Самарской области. По информации сайта суда, обвиняемые — Евгений Кутулуцкий и Геннадий Лебедев. Видео с "задержанием" мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником на тот момент врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В итоге суд убрал из обвинения статью о самоуправстве. Но, как сообщала облпрокуратура, вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору"). Кроме того, Кутулуцкий также осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба").

"Иск прокурора о возмещении причиненного ущерба также удовлетворен. С подсудимых взыскано в общей сумме более 1 млн рублей", — сообщала прокуратура Самарской области.

Суд назначил Кутулуцкому получил штраф 700 тыс. рублей. Также его на два года лишили права хранить оружие и охотиться. Лебедеву назначили штраф 500 тыс. руб. и запретили охотиться и хранить оружие на полтора года. В доход государства конфисковали охотничьи карабины мужчин.

Приговор обжаловали адвокаты, гособвинитель и даже и. о. главы Кинельского района. Последний был против исключения статьи о самоуправстве и рассказал в жалобе в облсуд, что земельный участок с кадастровым номером 63:22:0707006:25 является государственной неразграниченной собственностью и Кутулуцкий не имел право его огораживать, что подтверждается отсутствием документов в администрации. Также он ссылался на незаконность возведенных построек и содержания сельскохозяйственных животных без соответствующих разрешений.

Представитель прокуратуры в облсуде тоже привел свои доводы. Он отметил, что суд первой инстанции признал Кутулуцкого невиновным в самоуправстве "в связи с отсутствием материального ущерба". Но, как отмечал гособвинитель, общественная опасность преступления состоит не только в причинении материального ущерба, а также в нарушении установленного порядка осуществления гражданами и организациями своих прав. И тем самым несет существенный вред законным правам и интересам. Также представитель прокуратуры указал, что установлено: Кутулуцкий длительное время препятствовал доступу на территорию охотничьего угодья "Кутулукское", используя шлагбаум, его действия были неоднократно зафиксированы правоохранительными органами. Согласно позиции прокуратуры, суд проигнорировал показания свидетелей-очевидцев, которые говорили о воспрепятствование проезда на территорию.

При этом, в материалах облсуда указаны и обратные доводы. Например, якобы не предоставлено доказательств, что нет других способов пройти на территорию охотхозяйства "Кутулукское", кроме как через шлагбаум.

В итоге облсуд постановил несколько изменить приговор. В частности, было решено переквалифицировать действия Кутулуцкого Е. В. со ст. 258 ч. 2 УК РФ (преступление от 14.12.2023 года) на ст. 258 ч. 1 п. "а" УК РФ. Путем частичного сложения доказательств назначить Кутулуцкому штраф 600 тыс. рублей. Решение еще может быть обжаловано в Шестой кассационный суд.