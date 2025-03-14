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Суды Происшествия

По громкому делу об охоте "с помощником Кудряшова" вынесли приговор

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу Евгения Кутулуцкого и Геннадия Лебедева по громкому делу о незаконной охоте.

Напомним, по версии следствия, 5 ноября 2023 г. в охотничьем угодье "Кутулукское" два местных жителя без права на ведение охоты, используя карабины, застрелили двух кабанов. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей. Также 14 декабря 2023 г. охотник отловил 33 кабана (19 взрослых особей и 14 детенышей) в границах охотничьего угодья "Кутулукское" и незаконно поместил их в металлический вольер.

Кабанчиков содержали для последующего развлечения с ними на охоте. Ущерб в этом эпизоде оценили в 990 тыс. рублей. Также правоохранители выяснили, что в декабре 2023 г. мужчина установил шлагбаум на участок, который использовал для охоты. Участок этот был не его, а принадлежал муниципальному району.

Уголовное дело рассматривает суд Кинельского района Самарской области. По информации сайта суда, обвиняемые — Евгений Кутулуцкий и Геннадий Лебедев. Видео с "задержанием" мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником на тот момент врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Также в открытых источниках сообщалось, якобы имели место некоторые "звонки". В блогерских расследованиях шла речь и о домах, из-за которых сейчас спор в арбитраже: в версии местных жителей, эти дома в охотхозяйстве и могут использоваться как охотничьи.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области на этой неделе, по делу вынесли обвинительный приговор по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору"). Кроме того, Кутулуцкий также осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба").

"Иск прокурора о возмещении причиненного ущерба также удовлетворен. С подсудимых взыскано в общей сумме более 1 млн рублей", — сообщает прокуратура Самарской области.

Суд назначил Кутулуцкому получил штраф 700 тыс. рублей. Также его на два года лишили права хранить оружие и охотиться. Лебедеву назначили штраф 500 тыс. руб. и запретили охотиться и хранить оружие на полтора года. В доход государства конфисковали охотничьи карабины мужчин.

Судя по сайту суда, Кутулуцкому также вменяли ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). Но, по данным источников Волга Ньюс, обвинение в самоуправстве в суде убрали. Приговор еще может быть обжалован надзорным ведомством в апелляционной инстанции.

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