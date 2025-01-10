Арбитраж решит судьбу коттеджей из "истории помощника Кудряшова"

Арбитражный суд Самарской области рассматривает заявление главы Крестьянского фермерского хозяйства Ивана Шашлова. Последний просит признать незаконным постановление главы сельского поселения Георгиевка Натальи Алясиной "О сносе самовольных построек".

Как указано в опубликованных документах арбитража, пока идет судебное разбирательство, предприниматель потребовал запретить снос следующих построек:

бревенчатое деревянное строение с крышей из шифера, площадью 16 м² под No 3;

строение из бутового камня с железной крышей, площадью 9 м², на котором установлен электрический щиток под No 4;

бревенчатое деревянное строение с крышей из профлиста, площадью 24 м² под No 5;

бревенчатое деревянное строение с крыльцом, крышей из шифера, площадью 15 м² под No 9;

срубовое деревянное строение с пирсом, крышей из профлиста, площадью 45 м² под No 10;

строение из кирпича (мангальная зона) с крышей из шифера, площадью 22 м² под No 11, рядом с которым находится металлический каркас (беседка) площадью 42 м²;

бревенчатое деревянное строение с крышей из профлиста, площадью 26 м² под No 12;

бревенчатое деревянное строение с крышей из шифера, площадью 14 м² под No 13;

срубовое деревянное строение (дом) с мансардой с крышей из профлиста (установлены кондиционеры), площадью 149 м² под No 14;

бревенчатое деревянное строение с крышей из шифера, площадью 14 м² под No 6;

бревенчатое деревянное строение с крыльцом, крышей из шифера, площадью 14 м² под No 7;

бревенчатое деревянное строение, крышей из шифера, площадью 12 м² под No 8.

Истец также указывает, что имеет в собственности 12 строений на земельном участке с кадастровым номером 63:22:0707006:25. Строения зарегистрированы в Росреестре в установленном порядке и используются для выращивания рыбы.

Третьими лицами привлечены в числе прочих природоохранная прокуратура, департамент охоты и рыболовства и глава КФХ Кутулуцкий Евгений Витальевич. Примечательно, что последний сейчас находится под судом по уголовному делу.

Напомним, по версии следствия, пятого ноября 2023 г. в охотничьем угодье "Кутулукское" двое местных жителей, без права на ведение охоты, используя карабины, застрелили двух кабанов. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей. Также 14 декабря 2023 г. охотник отловил 33 кабана (19 взрослых особей и 14 детенышей) в границах охотничьего угодья "Кутулукское" и незаконно поместил их в металлический вольер.

Кабанчиков содержали для последующего развлечения с ними на охоте. Ущерб в этом эпизоде оценили в 990 тыс. рублей. Также правоохранители выяснили, что в декабре 2023 г. мужчина установил шлагбаум на участок, который использовал для охоты. Участок этот был не его, а принадлежал муниципальному району. Уголовное дело сейчас рассматривает суд Кинельского района Самарской области.

По информации сайта суда, обвиняемые — Евгений Кутулуцкий и Геннадий Лебедев. Как сообщили журналисту Волга Ньюс участники процесса, подсудимые вину не признают.

Видео с "задержанием" мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником на тот момент врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Также в открытых источниках сообщалось, якобы имели место некоторые "звонки". Собственно, в блогерских расследованиях шла речь и про дома, из-за которых сейчас спор в арбитраже — в версии местных жителей, эти дома в охотхозяйстве и могут использоваться как охотничьи.