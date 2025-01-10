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Суды Происшествия

Арбитраж решит судьбу коттеджей из "истории помощника Кудряшова"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области рассматривает заявление главы Крестьянского фермерского хозяйства Ивана Шашлова. Последний просит признать незаконным постановление главы сельского поселения Георгиевка Натальи Алясиной "О сносе самовольных построек".

Как указано в опубликованных документах арбитража, пока идет судебное разбирательство, предприниматель потребовал запретить снос следующих построек:

  • бревенчатое деревянное строение с крышей из шифера, площадью 16 м² под No 3;
  • строение из бутового камня с железной крышей, площадью 9 м², на котором установлен электрический щиток под No 4;
  • бревенчатое деревянное строение с крышей из профлиста, площадью 24 м² под No 5;
  • бревенчатое деревянное строение с крыльцом, крышей из шифера, площадью 15 м² под No 9;
  • срубовое деревянное строение с пирсом, крышей из профлиста, площадью 45 м² под No 10;
  • строение из кирпича (мангальная зона) с крышей из шифера, площадью 22 м² под No 11, рядом с которым находится металлический каркас (беседка) площадью 42 м²;
  • бревенчатое деревянное строение с крышей из профлиста, площадью 26 м² под No 12;
  • бревенчатое деревянное строение с крышей из шифера, площадью 14 м² под No 13;
  • срубовое деревянное строение (дом) с мансардой с крышей из профлиста (установлены кондиционеры), площадью 149 м² под No 14;
  • бревенчатое деревянное строение с крышей из шифера, площадью 14 м² под No 6;
  • бревенчатое деревянное строение с крыльцом, крышей из шифера, площадью 14 м² под No 7;
  • бревенчатое деревянное строение, крышей из шифера, площадью 12 м² под No 8.

Истец также указывает, что имеет в собственности 12 строений на земельном участке с кадастровым номером 63:22:0707006:25. Строения зарегистрированы в Росреестре в установленном порядке и используются для выращивания рыбы.

Третьими лицами привлечены в числе прочих природоохранная прокуратура, департамент охоты и рыболовства и глава КФХ Кутулуцкий Евгений Витальевич. Примечательно, что последний сейчас находится под судом по уголовному делу.

Напомним, по версии следствия, пятого ноября 2023 г. в охотничьем угодье "Кутулукское" двое местных жителей, без права на ведение охоты, используя карабины, застрелили двух кабанов. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей. Также 14 декабря 2023 г. охотник отловил 33 кабана (19 взрослых особей и 14 детенышей) в границах охотничьего угодья "Кутулукское" и незаконно поместил их в металлический вольер.

Кабанчиков содержали для последующего развлечения с ними на охоте. Ущерб в этом эпизоде оценили в 990 тыс. рублей. Также правоохранители выяснили, что в декабре 2023 г. мужчина установил шлагбаум на участок, который использовал для охоты. Участок этот был не его, а принадлежал муниципальному району. Уголовное дело сейчас рассматривает суд Кинельского района Самарской области.

По информации сайта суда, обвиняемые — Евгений Кутулуцкий и Геннадий Лебедев. Как сообщили журналисту Волга Ньюс участники процесса, подсудимые вину не признают.

Видео с "задержанием" мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником на тот момент врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Также в открытых источниках сообщалось, якобы имели место некоторые "звонки". Собственно, в блогерских расследованиях шла речь и про дома, из-за которых сейчас спор в арбитраже — в версии местных жителей, эти дома в охотхозяйстве и могут использоваться как охотничьи.

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