Ушло в суд дело о незаконной охоте, в котором упоминали помощника экс-главы правительства

Кинельская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте.
В рамках расследования двум мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору"). Кроме того, один из них обвиняется в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Самарской области, произойти могло следующее. Пятого ноября 2023 г. в охотничьем угодье "Кутулукское" двое местных жителей, без права на ведение охоты, используя карабины, застрелили двух кабанов. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей.
Также 14 декабря 2023 г. охотник отловил 33 кабана (19 взрослых особей и 14 детенышей) в границах охотничьего угодья "Кутулукское" и незаконно поместил их в металлический вольер. Кабанчиков содержали для последующего развлечения с ними на охоте. Ущерб в этом эпизоде оценили в 990 тыс. рублей.
Также правоохранители выяснили, что в декабре 2023 г. мужчина установил шлагбаум на участок, который использовал для охоты. Участок этот был не его, а принадлежал муниципальному району.
"Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд Самарской области", — уточнили в региональной прокуратуре.
По информации источников Волга Ньюс, речь в этой истории может идти о Евгении Кутулуцком и его родственнике. Видео с "задержанием" мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Также в открытых источниках сообщалось, якобы имели место некоторые "звонки".
Ситуацию комментировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Несмотря на попытки непроцессуального воздействия, полиция возбудила уголовное дело", — отмечал парламентарий.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек