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Преступления Происшествия

Ушло в суд дело о незаконной охоте, в котором упоминали помощника экс-главы правительства

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте.

Фото: предоставлено автором

В рамках расследования двум мужчинам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору"). Кроме того, один из них обвиняется в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре Самарской области, произойти могло следующее. Пятого ноября 2023 г. в охотничьем угодье "Кутулукское" двое местных жителей, без права на ведение охоты, используя карабины, застрелили двух кабанов. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей.

Также 14 декабря 2023 г. охотник отловил 33 кабана (19 взрослых особей и 14 детенышей) в границах охотничьего угодья "Кутулукское" и незаконно поместил их в металлический вольер. Кабанчиков содержали для последующего развлечения с ними на охоте. Ущерб в этом эпизоде оценили в 990 тыс. рублей.

Скрин с видео Ксении Штефан

Также правоохранители выяснили, что в декабре 2023 г. мужчина установил шлагбаум на участок, который использовал для охоты. Участок этот был не его, а принадлежал муниципальному району.

"Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд Самарской области", — уточнили в региональной прокуратуре.

По информации источников Волга Ньюс, речь в этой истории может идти о Евгении Кутулуцком и его родственнике. Видео с "задержанием" мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Также в открытых источниках сообщалось, якобы имели место некоторые "звонки".

Ситуацию комментировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Несмотря на попытки непроцессуального воздействия, полиция возбудила уголовное дело", — отмечал парламентарий.

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