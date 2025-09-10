Тольяттинка хотела выгородить пытавшегося убить ее сожителя

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю за покушение на убийство сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ночь с 14 на 15 января мужчина поссорился с гражданской супругой и восемь раз ударил ножом.

Попав в больницу, пострадавшая сказала, что на нее напали неизвестные во дворе, пока она ходила вынести мусор. Обвиняемый поддержал эту версию.

При этом следователи выяснили, что в реальности на жизнь тольяттинки покушался ее сожитель. В итоге суд назначил ему шесть лет и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.