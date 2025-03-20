Суд над обвиняемым в убийстве полицейской в Самаре вновь перенесен из-за его болезни

В Советском районном суде приостановлен судебный процесс по уголовному делу самарца Романа Каверина, обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции и четырех покушениях на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, девушка погибла в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". К Ирине стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Женщина отмахнулась, тогда мужчина ударил ее ножом.

Как сообщали в региональном СУ СК, Каверин частично признал вину, но при этом выдвинул свою версию случившегося. Он рассказал, что напал на девушку в целях самообороны.

21 августа 2023 г. на первом заседании Роман Каверин в зале суда совершил попытку суицида. Перед вторым слушанием 28 августа обвиняемый повторил попытку в конвойном помещении. Третье заседание должно было состояться 4 сентября, но на тот момент врачи не отпустили Каверина из больничного отсека СИЗО, где мужчина оказался из-за "плохого самочувствия".

Затем дело было передано в Советский райсуд. На предварительном слушании было принято решение о начале судебного процесса.

Как указано на сайте суда, первое заседание было назначено на 21 августа. Оно было отложено. Затем по данному делу назначалось еще несколько заседаний. В частности, заседание назначенное на 30 января 2025 г. было отложено в связи с тем, что подсудимый заболел. А на заседании 6 марта производство по делу было приостановлено в связи с тяжелой болезнью, исключающей возможность явки подсудимого.