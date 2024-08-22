Дело об убийстве сотрудницы самарской полиции Ирины Янковской вернулось в Советский райсуд

В Советском районном суде начинается судебный процесс по уголовному делу самарца Романа Каверина, обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции. Об этом сообщается на сайте суда.

Кроме того, мужчине вменяют четыре покушения на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, девушка погибла в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". По версии следствия, она была в заведении с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли на улицу и уже собирались уехать на такси. К Ирине стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Женщина отмахнулась, тогда мужчина ударил ее ножом.

Как сообщали в региональном СУ СК, Каверин частично признал вину, пояснив, что во время ссоры ударил девушку ножом в грудь и скрылся. Потерпевшая от полученной травмы скончалась на месте.

При этом в СМИ сообщалось, что несмотря на частичное признание вины Каверин выдвинул свою версию случившегося. Он якобы рассказал, что напал на девушку в целях самообороны. Но следователей, видимо, эта версия не убедила. 1 августа 2023 г. уголовное дело передали в Советский районный суд с обвинением в убийстве.

21 августа 2023 г. на первом заседании Роман Каверин в зале суда совершил попытку суицида. Перед вторым слушанием 28 августа обвиняемый повторил попытку в конвойном помещении. Третье заседание должно было состояться 4 сентября, но на тот момент врачи не отпустили Каверина из больничного отсека СИЗО, где мужчина оказался из-за "плохого самочувствия".

8 сентября 2023 г. после ряда неудавшихся попыток начать рассмотрение суд вынес постановление о возврате дела в прокуратуру. "При ознакомлении обвиняемого с материалами ему не разъяснили права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ", — говорится на сайте суда.

В итоге второй раз уголовное дело Романа Каверина, обвиняемого в тех же преступлениях, поступило в Советский райсуд и было передано судье Василию Ботвинко. Предварительное слушание состоялось 29 марта. По его итогам судья постановил передать дело по подсудности в Промышленный районный суд.



Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Советского районного суда, апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила это постановление и направила уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в том же составе.

В итоге уголовное дело вернулось в суд Советского района. На предварительном слушании было принято решение о начале судебного процесса. Первое заседание было назначено на 21 августа, но его отложили на 9 сентября.