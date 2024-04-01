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Суды Происшествия

Уголовное дело об убийстве сотрудницы полиции передали в Промышленный районный суд

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Советского районного суда Василий Ботвинко по итогам предварительного слушания вынес постановление о передаче уголовного дела самарца Романа Каверина Промышленный районный суд. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве сотрудницы самарской полиции Ирины Янковской и четырех покушениях на преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Девушка погибла в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". По версии следствия, она была в заведении с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже сотрудница полиции и ее подруга вышли на улицу и уже собирались уехать на такси. К Ирине стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Женщина отмахнулась, тогда мужчина ударил ее ножом.

Как сообщали в региональном СУ СК, Каверин частично признал вину, пояснив, что во время ссоры ударил девушку ножом в грудь и скрылся. Потерпевшая от полученной травмы скончалась на месте.

При этом в СМИ сообщалось, что несмотря на частичное признание вины Каверин выдвинул свою версию случившегося. Он якобы рассказал, что напал на девушку в целях самообороны. Но следователей, видимо, эта версия не убедила. 1 августа 2023 г. уголовное дело передали в Советский районный суд с обвинением в убийстве.

21 августа 2023 г. на первом заседании Роман Каверин в зале суда совершил попытку суицида. Перед вторым слушанием 28 августа обвиняемый повторил попытку в конвойном помещении. Третье заседание должно было состояться 4 сентября, но на тот момент врачи не отпустили Каверина из больничного отсека СИЗО, где мужчина оказался из-за "плохого самочувствия". Поначалу сообщалось, что подозреваемый якобы отказывается от еды, но позже эта информация не подтвердилась.

8 сентября 2023 г. после ряда неудавшихся попыток начать рассмотрение суд вынес постановление о возврате дела в прокуратуру. "При ознакомлении обвиняемого с материалами ему не разъяснили права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ", — говорится на сайте суда.

В тексте постановления суда сказано в частности: "Подсудимый и его защитник полагали необходимым возвратить дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей".

В итоге второй раз уголовное дело Романа Каверина, обвиняемого в тех же преступлениях, поступило в Советский райсуд. Предварительное слушание состоялось 29 марта.

По его итогам судья постановил передать дело в Промышленный районный суд. У сторон есть право обжаловать это постановление в судах вышестоящих инстанций.

По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, на стадии следствия Каверин заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Это ходатайство удовлетворили.

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