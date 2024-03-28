Дело об убийстве сотрудницы полиции в Самаре рассмотрят присяжные

В Советский районный суд второй раз поступило уголовное дело в отношении самарца Романа Каверина, обвиняемого в убийстве и четырех покушениях на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, что Романа Каверина обвиняли в убийстве сотрудницы самарской полиции Ирины Янковской, которое произошло в ночь на 2 ноября 2022 г. возле ночного клуба "Карамболь". По версии следствия, когда сотрудница полиции и ее подруга вышли на улицу и собирались уехать на такси, к Ирине стал приставать мужчина, схватил ее и стал тянуть к себе. Женщина отмахнулась, тогда мужчина ударил ее ножом в грудь.

Потерпевшая от полученной травмы скончалась на месте преступления. Каверин же скрылся с места происшествия.

Как сообщали в августе 2023 г. по окончании следствия в СУ СК РФ по Самарской области, в ходе следственных действий, в том числе допроса и проверки показаний на месте, мужчина частично признал вину, пояснив, что нанес удар ножом в ходе ссоры.

При этом в СМИ сообщалось, что несмотря на частичное признание вины Каверин выдвинул свою версию случившегося. Он якобы рассказал, что напал на девушку в целях самообороны. Но следователей, видимо, эта версия не убедила. И 1 августа 2023 г. уголовное дело было передано в Советский районный суд с обвинением Каверина в убийстве.

На первом заседании Роман Каверин в зале суда совершил попытку суицида, вскрыв себе вены неустановленным предметом. Перед вторым слушанием обвиняемый повторил попытку суицида уже в конвойном помещении. Третье заседание должно было состояться 4 сентября, но, как писали СМИ, врачи не отпустили Каверина из больничного отсека СИЗО, где тот оказался из-за "плохого самочувствия". Поначалу сообщалось, что подозреваемый якобы отказывается от еды, однако позже эта информация не подтвердилась.

8 сентября 2023 г. после ряда неудавшихся попыток начать рассмотрение уголовного дела суд вынес постановление о возврате его в прокуратуру. "При ознакомлении обвиняемого с материалами ему не разъяснили права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ", — говорится на сайте суда.

В тексте постановления суда сказано в частности: "Подсудимый и его защитник полагали необходимым возвратить дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей".

В итоге второй раз уголовное дело в отношении Романа Каверина, обвиняемого в тех же преступлениях, поступило для рассмотрения в Советский районный суд 18 марта, а на следующий день было передано судье Василию Ботвинко. Информация об этом имеется на официальном сайте суда. Там же говорится, что судья назначил предварительное слушание по делу на 29 марта.

При этом по данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, на стадии следствия Каверин заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Его ходатайство было рассмотрено и удовлетворено. И судя по всему, для рассмотрения данного уголовного дела в суде начнется формирование коллегии присяжных заседателей.