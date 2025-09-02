В Сызрани осудили железнодорожника, убившего коллегу

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Напомним, в июле 2024 г. ночью 52-летний подсудимый в бытовом помещении Путевой машинной станции № 38 поссорился с 48-летним коллегой и ударил его ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 800 тыс. руб. сыну погибшего в счет компенсации морального вреда.
Последние комментарии
