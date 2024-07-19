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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали железнодорожника, подозреваемого в убийстве коллеги

СЫЗРАНЬ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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По подозрению в совершении убийства оперативными сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами из Центрального МСУТ СК России был задержан 51-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным, 18 июля между двумя железнодорожниками в бытовом помещении путевой машинной станции Новообразцовое произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый нанес удар кухонным ножом своему 48-летнему коллеге. В результате от полученного ранения мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.  Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Согласно законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет", - отмечается в сообщении.

 

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