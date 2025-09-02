16+
Экс-министр транспорта Иван Пивкин обжалует приговор

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Защита теперь уже бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина подала жалобу на его приговор. Соответствующая информация размещена на сайте суда Октябрьского района Самары.

Напомним, Ивана Пивкина обвиняли в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков оспаривал ущерб. По словам защитника, в случае производства в Чувашской Республике появляются дополнительные затраты и они превышают якобы недополученную прибыль.

В итоге Пивкина признали виновным по ч.1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорили к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности на три года. При этом экс-министра освободили от уплаты штрафа. Также решено сразу же отменить его содержание под стражей.

После этого в телеграм-каналах уже появлялись фото Пивкина на воле — его сняли идущим рядом со зданием Минтранса. На текущий момент приговор обжаловали и прокуратура, и сторона защиты. Информация отображена на сайте суда. Но, судя по судебным отметкам, дата рассмотрения жалоб пока не назначена. Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков не стал комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие разрешение от доверителя. 

