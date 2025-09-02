Осужденный за обман военнослужащего полицейский обжалует приговор

Самарский облсуд 1 сентября зарегистрировал жалобу на приговор суда бывшему замначальника ОМВД "Клявлинский" Тимофею Осипову. Он попал под следствие по жалобе на издевательства над военнослужащим.

Напомним, следственный комитет возбудил в отношении Осипова уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 г., работая полицейским, Осипов незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1,2 млн рублей. Правоохранителя арестовали. Интересно, что ранее и брата Тимофея Осипова — оперуполномоченного ОУР МО МВД России "Похвистневский" Константина Осипова — заподозрили в совершении преступления по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Журналист Волга Ньюс смог связаться с родственником пострадавшего. Как рассказал собеседник, потерпевшего, который подписывал контракт на СВО, удерживали на даче Осипова. Забрали документы (поэтому не сбежал), не давали звонить.

"Думали, что у него никого нет, что мужчина одинокий. Тщательно следили за процедурой оформления. Потом держали его на даче Осипова. "Обрабатывали", чтобы все документы оформлялись только под надзором. А затем подменили ему банковскую карту. Ту, на которую должны были прийти выплаты, забрали себе, а ему дали "пустую", — рассказал родственник потерпевшего.



Ушел на службу потерпевший с начала октября. Проверял банковскую карту — выплаты все не приходили. А тем временем злоумышленники снимали средства в разных населенных пунктах, среди которых были Бугуруслан, Безенчук, Клявлино, Камышла.



В итоге родственник контрактника заподозрил неладное. Близкие обратились в ФСБ и Следственный комитет. Силовики начали проверку информации о преступлении и вышли на Тимофея Осипова. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Суд назначил Осипову четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года. Также бывшего силовика лишили звания "полковник полиции".



Осипов не согласился с таким решением суда. Судя по отметке на сайте Ленинского районного суда, адвокат Осипова Анатолий Храновский подал жалобу на приговор. Она была зарегистрирована 1 сентября.