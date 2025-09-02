16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осужденный за обман военнослужащего полицейский обжалует приговор Облсуд пересмотрит дело Гущина о взятках на десятки миллионов главе облМЧС Облсуд изменил приговор фигурантам "охоты с помощником Кудряшова" Облсуд изменил приговор фигурантам "охоты с помощником Кудряшова" Александр Бастрыкин возмущен оправдательным приговором по делу о смерти женщины от бродячих собак

Суды Происшествия

Осужденный за обман военнослужащего полицейский обжалует приговор

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский облсуд 1 сентября зарегистрировал жалобу на приговор суда бывшему замначальника ОМВД "Клявлинский" Тимофею Осипову. Он попал под следствие по жалобе на издевательства над военнослужащим.

Напомним, следственный комитет возбудил в отношении Осипова уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 г., работая полицейским, Осипов незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1,2 млн рублей. Правоохранителя арестовали. Интересно, что ранее и брата Тимофея Осипова — оперуполномоченного ОУР МО МВД России "Похвистневский" Константина Осипова — заподозрили в совершении преступления по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Журналист Волга Ньюс смог связаться с родственником пострадавшего. Как рассказал собеседник, потерпевшего, который подписывал контракт на СВО, удерживали на даче Осипова. Забрали документы (поэтому не сбежал), не давали звонить.

"Думали, что у него никого нет, что мужчина одинокий. Тщательно следили за процедурой оформления. Потом держали его на даче Осипова. "Обрабатывали", чтобы все документы оформлялись только под надзором. А затем подменили ему банковскую карту. Ту, на которую должны были прийти выплаты, забрали себе, а ему дали "пустую", — рассказал родственник потерпевшего.

Ушел на службу потерпевший с начала октября. Проверял банковскую карту — выплаты все не приходили. А тем временем злоумышленники снимали средства в разных населенных пунктах, среди которых были Бугуруслан, Безенчук, Клявлино, Камышла.

В итоге родственник контрактника заподозрил неладное. Близкие обратились в ФСБ и Следственный комитет. Силовики начали проверку информации о преступлении и вышли на Тимофея Осипова. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Суд назначил Осипову четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года. Также бывшего силовика лишили звания "полковник полиции".

Осипов не согласился с таким решением суда. Судя по отметке на сайте Ленинского районного суда, адвокат Осипова Анатолий Храновский подал жалобу на приговор. Она была зарегистрирована 1 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5