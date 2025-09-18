Самарский полицейский брал взятки за сокрытие миграционных нарушений

В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции городского УМВД и его посреднику. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Вероятно, речь идет о бывшем начальнике отдела по вопросам миграции УМВД Самары Андрее Князеве. Экс-полицейского признали виновным в получении взятки. Напомним, следствие считало, что с декабря 2023 по апрель 2024 г. он через знакомого получил от индивидуального предпринимателя 340 тыс. рублей. Деньги должны были помочь взяткодателю избежать проверок в отношении работников-иностранцев.

Суд назначил бывшему силовику семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1,36 млн рублей. Кроме того, его лишили специального звания. Подельник же получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.