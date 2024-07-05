ФСБ задержала начальника отдела миграции в Самаре

Сотрудникам УФСБ и СУ СКР по Самарской области попался начальник отдела по вопросам миграции УМВД Самары Андрей Князев.

"По версии следствия, Князев с декабря 2023 по май 2024 г., используя служебное положение, через посредника, гражданина РФ Абзибарова, получал взятки от предпринимателей Самары", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных структурах.

Деньги предназначались за то, чтоб силовики не мешали бизнесменам использовать труд иностранных граждан в сфере общественного питания без необходимых документов. Пока силовики насчитали 340 тыс. рублей. Но не исключено, что эпизодов могло быть больше. Задержали Князева и Абзибарова при получении очередного "транша" — 60 тыс. рублей.

В управлении Следственного комитета по Самарской области в отношении Князева и Абзибарова возбудили уголовные дела о получении взяток и посредничестве во взяточничестве соответственно. Фигурантам грозит до 12 лет реального лишения свободы.

Интересно, что несколько лет назад в Самаре также был задержан начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Котов. В начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов.