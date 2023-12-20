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Третья попытка: в "роковом" хозцентре ГУ МВД назначен новый начальник

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Должность начальника Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области" занял полковник Николай Штыров.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Информация уже размещена на сайте ведомства. Там же указаны цели и задачи учреждения. В их числе - хозяйственное, вещевое, социально-бытовое и транспортное обеспечение ГУ МВД России по Самарской области.

Прошлый начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", полковник внутренней службы Александр Ремнев был уволен после скандала. Напомним, по версии следствия, в мае 2023 г. Алексей и Дмитрий Егоровы (отец и сын) при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада регионального ГУ МВД шесть тонн метилового спирта. Жидкость ранее изымали из продажи и хранили на складе. Спирт Егоровы продали Артему Айрапетяну. А тот нелегально поставлял сырье учредителю ООО "Анди" (производство находится в пос. Винтай) Анару Гусейнову, который, в свою очередь, использовал его при производстве сидра. В начале июня суррогатным сидром производства "Анди" в разных регионах России отравилось более сотни человек, несколько десятков погибли. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев после трагедии освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Также был уволен Александр Ремнев.

До той истории начальником ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" был Максим Шаталов. Он попал в скандальную историю вместе со своим заместителем Александром Москвитиным и начальником управления по вопросам миграции Дмитрием Котовым. В начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредником был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот прибавил комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате у "клиента" попросили 500 тыс. рублей. Шаталову также вменяли несколько эпизодов махинаций с госконтрактами. Советский райсуд приговорил Шаталова к восьми годам колонии строгого режима. По обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) его оправдали. Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима. Дмитрию Котову суд назначил семь лет заключения в колонии строгого режима. Всем также назначили штрафы.

Шаталов занимал должность начальника Центра еще при прошлом руководителе ГУ МВД по Самарской области Александре Винникове. Сейчас должность замначальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" занимает его однофамилица Светлана Винникова.

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