Кассационный суд оставил без изменений наказания по делу полицейских-тыловиков

В среду, 26 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Советского райсуда Самары по делу полицейских-тыловиков и оставил прежние судебные акты без изменений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в деле фигурировали два майора внутренней службы: начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов, экс-начальник управления по вопросам миграции.
В начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредником был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот прибавил комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате у "клиента" попросили 500 тыс. рублей.
Шаталову также вменяли несколько эпизодов махинаций с госконтрактами. Советский райсуд 25 июня приговорил Шаталова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн рублей. По обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) его оправдали. Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима и штраф 2,1 млн рублей. Дмитрию Котову суд назначил семь лет заключения в колонии строгого режима и штраф 3 млн рублей.
На приговор поступили апелляционные жалобы. 6 декабря Самарский облсуд изменил его. Основное наказание - лишение свободы - осталось, изменения коснулись дополнительного наказания. Всем подсудимым отменили запрет занимать после освобождения определенные должности. Также Москвитину снизили штраф до 1,6 млн рублей.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобы на приговор и апелляционное определение подали все трое подсудимых и их адвокаты. 26 октября жалобы рассмотрели. Кассационный суд оставил их без удовлетворения и не стал менять обжалуемые судебные акты.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.