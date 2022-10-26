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Суды Происшествия

Кассационный суд оставил без изменений наказания по делу полицейских-тыловиков

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Советского райсуда Самары по делу полицейских-тыловиков и оставил прежние судебные акты без изменений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в деле фигурировали два майора внутренней службы: начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов, экс-начальник управления по вопросам миграции.

В начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредником был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот прибавил комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате у "клиента" попросили 500 тыс. рублей.

Шаталову также вменяли несколько эпизодов махинаций с госконтрактами. Советский райсуд 25 июня приговорил Шаталова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн рублей. По обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) его оправдали. Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима и штраф 2,1 млн рублей. Дмитрию Котову суд назначил семь лет заключения в колонии строгого режима и штраф 3 млн рублей.

На приговор поступили апелляционные жалобы. 6 декабря Самарский облсуд изменил его. Основное наказание - лишение свободы - осталось, изменения коснулись дополнительного наказания. Всем подсудимым отменили запрет занимать после освобождения определенные должности. Также Москвитину снизили штраф до 1,6 млн рублей.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобы на приговор и апелляционное определение подали все трое подсудимых и их адвокаты. 26 октября жалобы рассмотрели. Кассационный суд оставил их без удовлетворения и не стал менять обжалуемые судебные акты.

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