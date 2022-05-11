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Суды Происшествия

Фигурант дела полицейских-тыловиков пытается обжаловать приговор в кассации

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд вернул в суд первой инстанции жалобу осужденного экс-начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" областного полицейского главка Максима Шаталова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, фигурантами уголовного дела полицейских-тыловиков были два майора внутренней службы: начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов — экс-начальник управления по вопросам миграции.

По версии следствия, в начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредником был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот прибавил комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате у "клиента" попросили 500 тыс. рублей.

Шаталову также вменяли несколько эпизодов махинаций с госконтрактами. Советский райсуд 25 июня приговорил Шаталова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн рублей. По обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) его оправдали. Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима и штраф 2,1 млн рублей. Дмитрию Котову суд назначил семь лет заключения в колонии строгого режима и штраф 3 млн рублей.

На приговор поступили апелляционные жалобы, и 6 декабря Самарский облсуд изменил его. Основное наказание — лишение свободы — осталось, изменения коснулись дополнительного наказания. Всем подсудимым отменили запрет занимать после освобождения определенные должности. Также Москвитину снизили штраф до 1,6 млн рублей.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, 26 апреля в их инстанцию поступила жалоба на вступивший в силу приговор и апелляционное определение Самарского облсуда от осужденного Максима Шаталова. Жалобы решили вернуть в суд первой инстанции из-за нарушения порядка подачи. Необходимо было подавать жалобу в порядке сплошной кассации, а не выборочной.

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