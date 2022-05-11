Фигурант дела полицейских-тыловиков пытается обжаловать приговор в кассации

Шестой кассационный суд вернул в суд первой инстанции жалобу осужденного экс-начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" областного полицейского главка Максима Шаталова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, фигурантами уголовного дела полицейских-тыловиков были два майора внутренней службы: начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также подполковник Дмитрий Котов — экс-начальник управления по вопросам миграции.
По версии следствия, в начале 2020 г. Котов пытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредником был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот прибавил комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате у "клиента" попросили 500 тыс. рублей.
Шаталову также вменяли несколько эпизодов махинаций с госконтрактами. Советский райсуд 25 июня приговорил Шаталова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн рублей. По обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) его оправдали. Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима и штраф 2,1 млн рублей. Дмитрию Котову суд назначил семь лет заключения в колонии строгого режима и штраф 3 млн рублей.
На приговор поступили апелляционные жалобы, и 6 декабря Самарский облсуд изменил его. Основное наказание — лишение свободы — осталось, изменения коснулись дополнительного наказания. Всем подсудимым отменили запрет занимать после освобождения определенные должности. Также Москвитину снизили штраф до 1,6 млн рублей.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, 26 апреля в их инстанцию поступила жалоба на вступивший в силу приговор и апелляционное определение Самарского облсуда от осужденного Максима Шаталова. Жалобы решили вернуть в суд первой инстанции из-за нарушения порядка подачи. Необходимо было подавать жалобу в порядке сплошной кассации, а не выборочной.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.